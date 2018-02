Pastena, auto si ribalta sulla Tangenziale: feriti in ospedale

Paura, alle prime luci dell’alba, sulla Tangenziale di Salerno, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Pastena.

La dinamica

Un’automobile (Fiat Punto), dopo essersi immessa sulla carreggiata, si è improvvisamente ribaltata per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno estratto le persone dall’abitacolo, le quali sono state prontamente soccorse dalle ambulanze del 118 e trasportate in ospedale.