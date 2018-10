Si ribalta con l'auto a Torrione: ferito conducente

Paura, questa mattina, in via Alfonso Guariglia a Torrione, dove un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltata dopo aver urtato altre vetture parcheggiate.

I soccorsi

L’incidente si è verificato a pochi metri dalla chiesa di “Santa Maria ad Martyres”. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dalle lamiere e i sanitari del 118. Le sue condizioni di salute non sono gravi.