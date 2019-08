Incidente in via Allende tra due auto: nessun ferito

Tanto spavento, ma fortunatamente nessun ferito, sabato pomeriggio, in via Allende. Si è verificato un incidente tra due auto, infatti, per cause da accertare: all'altezza della rotatoria di via Wenner, due vetture si sono scontrate.

L'intervento

Nessuna grave conseguenza per le persone a bordo delle vetture. Sul posto, la Polizia Municipale per i rilievi.