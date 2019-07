Rocambolesco inseguimento a Salerno, nella notte: auto finisce contro gazzella dei carabinieri

Notte di tensione, in via Baratta, sabato: dopo un inseguimento rocambolesco per le strade della città, un’auto, probabilmente guidata da alcuni balordi, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro una gazzella dei Carabinieri, come riporta Salernonotizie.

Le indagini

Tra le ipotesi dell'accaduto che non risulta ancora chiaro, quella secondo cui le persone a bordo dell’auto stessero compiendo qualche furto, ma, scoperte, abbiamo tentato di fuggire terminando la corsa con il sinistro. Accertamenti in corso.