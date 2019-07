Incidente a Fisciano, ubriaco si schianta contro un'auto e poi finisce contro un tir

Continuano a verificarsi incidenti in provincia di Salerno. Nel tardo pomeriggio di domenica a Fisciano, dove - riporta Zerottonove - un’automobile (Fiat 500), mentre percorreva via Consortile, si è schiantata prima contro un’auto con a bordo una famiglia e successivamente contro un’altra vettura guidata da un carabiniere, per terminare la sua corsa, infine, contro un camion che proveniva dalla Strada Provincia 24.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito l’uomo alla guida della Fiat 500 che, al termine degli accertamenti, è stato trovato in stato di ebbrezza. In ospedale anche la ragazza a bordo dell’altra vettura e il militare dell’Arma che, in seguito al sinistro, ha avvertito un malore. Su quanto accaduto indagano i vigili urbani.