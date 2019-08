Tamponamento tra 3 auto e furgone a Salerno: traffico in tilt

Paura, intorno alle 22, a Salerno, dove tre automobili e un furgone con a bordo gli addetti alla disinfestazione si sono tamponati in via Dalmazia, all’altezza del cinema “San Demetrio”.

I disagi

Per fortuna non risultano feriti, ma l’incidente ha paralizzato la circolazione veicolare. Auto in coda fino a via Santissimi Martiri.