Incidente tra due auto e camion ad Eboli: 3 feriti

Paura, questa sera, in via del Grano, la strada che collega la città di Eboli con il comune di Campagna, dove un camion si è scontrato con due automobili per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti due ragazzi di Campagna che erano a bordo delle vetture e il conducente del tir. Per fortuna nessuno in modo grave. Sul posto sono giunti sanitari dell'Humanitas e le forze dell’ordine per accertare le responsabilità del sinistro.

