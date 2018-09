Travolto con lo scooter ad Agropoli: il leghista Basile in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, tra via della Libertà e viale Lombardia ad Agropoli, dove - riporta Infocilento - uno scooter, guidato dall’avvocato Giovanni Basile, coordinatore cilentano della Lega, è stato travolto da un’automobile per cause in corso di accertamento. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il dirigente salviniano al locale ospedale. Fortunatamente ha riportato solo una contusione.