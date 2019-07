Incidente a Montecorvino Pugliano, pirata della strada travolge uomo con il cane: è grave

Paura, nella giornata di mercoledì, in via Piemonte a Montecorvino Pugliano, dove un pirata della strada in sella ad una motocicletta ha investito un uomo che passeggiava con il suo cane trascinandoli per oltre 100 metri.

La dinamica

Secondo quanto ci segnala un nostro lettore il centauro “correva ad altissima velocità”. Il cane è morto sul colpo, mentre l’uomo è rimasto gravemente ferito e condotto in ospedale. Il pirata della strada non ha prestato soccorso ed è scappato via. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che sono sulle tracce del centauro.