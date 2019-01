Incidente tra auto e suv a Pontecagnano: 5 feriti, tra cui 3 bambini

Tragedia sfiorata, intorno alle 8 di questa mattina, sul cavalcavia che collega Sant’Antonio e Faiano con via Pompei di Pontecagnano. Un’auto (Ford Cmax), guidata da una donna e con a bordo anche un'altra persona e tre bambini, si è scontrata con un suv Land Rovel.

I soccorsi

L’impatto è stato violento. Sul posto sono giunte tre ambulanze del Vopi. Un bambino è svenuto per la paura. Ma fortunatamente sia i due adulti che i tre piccoli hanno riportato solo lievi ferite e traumi. Immediato il trasporto in ospedale, a Salerno, per svolgere gli esami di rito.