Incidente a Salerno, scontro tra auto e moto: grave motociclista

Paura, questa sera, in via San Leonardo a Salerno, dove un’automobile e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto una delle ruote dello scooter è volata per diversi metri.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro all’azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi”. Le sue condizioni di salute sono gravi. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.