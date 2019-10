Incidente ad Agropoli, auto contro bicicletta: ferito 12enne

Paura, oggi pomeriggio, in via Taverne ad Agropoli, dove un ragazzino di 12 anni, mentre era in sella ad una bicicletta, si è scontrato improvvisamente con un’automobile.

I soccorsi

L’impatto è stato violento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno subito preso in cura il giovane che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertarne le responsabilità.