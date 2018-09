Incidente tra scooter in via Trento: due ragazzi feriti

Paura, la scorsa notte, intorno all’una, in via Trento a Pastena, dove due scooter si sono scontrati violentemente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Uno dei due scooter è finito contro un pilone di cemento posizionato sul marciapiedi, abbattendolo. Entrambi i giovani conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” per essere sottoposti agli accertamenti del caso. Sul posto è giunta anche la Polizia insieme ai volontari di Strade Sicure.