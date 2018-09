Scontro tra auto in Viale Pastore a Salerno: due feriti

Paura, questa mattina, in Viale Giuseppe Raffaele Pastore, nei pressi dello stadio Arechi di Salerno, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, che sono state trasportate al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dalle ambulanze del Vopi. Sul posto sono giunti anche i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’incidente.