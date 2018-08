Incidente in via Croce, il centauro è indagato per lesioni gravi

E' finito nei guai, il 34enne che domenica sera era alla guida della morto che si è schiantata in via Benedetto Croce: ora è indagato per lesioni gravi.

Il fatto

La moto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso aderenza e, nell’impatto, sarebbe scivolata finendo contro alcune auto in sosta: il ragazzo, che viaggiava in compagnia della fidanzata, ha subito l’amputazione del piede e del polpaccio. Necessario accertare a quale velocità procedesse il trentenne, per verificare una eventuale responsabilità da parte del conducente. La caduta, secondo il racconto dei soccorritori, è stata talmente violenta che la gamba della ragazza, una volta tranciata, è volata in aria ritrovata ad almeno una decina di metri lontana dal suo corpo, come riporta Il Mattino. Si indaga.