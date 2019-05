Canalone, il sindaco incontra i residenti e promette più pulizia

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dagli assessori Angelo Caramanno e Dario Loffredo e ai consiglieri Donato Pessolano e Fabio Polverino, ieri ha incontrato una delegazione di residenti di via Canalone. Questi ultimi hanno illustrato alcune criticità che si trovano a dover fronteggiare. Il sindaco ha acquisito tutti i dettagli in merito alle richieste dei cittadini, illustrando già quali potrebbero essere gli ambito sui quali intervenire. Primo tra tutti la pulizia della zona, sollecitando la cooperativa che se ne occupa ad intervenire ancor più con frequenza e costanza.

L'osservazione

Intanto, stamattina, la Commissione Trasparenza Presieduta dall'avvocato Cammarota, ha ascoltato una rappresentanza dei residenti della parte più alta di via Canalone che sollecitano la realizzazione di uno spazio per sostare le auto. "Attualmente, in assenza di spazio, sono costretti a parcheggiare dinanzi alle proprie abitazioni in maniera indiscriminata, cosicché spesso è necessario spostare le auto in orario notturno. - spiega il consigliere comunale Roberto Celano - I cittadini hanno, tra l'altro, rappresentato il pericolo per la pubblica incolumità a causa di impedimento all'eventuale passaggio di mezzi di soccorso da cui, evidentemente, potrebbe conseguire un danno erariale per l'Ente. Piu' volte ho evidenziato, inascoltato, tale problematica all'Amministrazione a mezzo interrogazioni. Son certo che la commissione potrà con maggiore forza richiedere un sollecito e risolutivo intervento dell'Amministrazione", ha concluso Celano.