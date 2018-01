Folle corsa su un'auto sequestrata a Mercato San Severino: 30enne inseguito e bloccato

Tensione a Mercato San Severino: un 30enne pregiudicato del posto, in stato di alterazione psicofisica e a bordo di un’auto sottoposta a fermo amministrativo, ha iniziato a guidare in modo spericolato per le strade, danneggiando anche una vettura.

L'intervento

E' iniziato, dunque, un inseguimento da parte dei carabinieri di Mercato San Severino: la folle corsa del 30enne è finita a Castel San Giorgio, dopo il tamponamento con la gazzella, in cui due carabinieri sono rimasti feriti, come riporta Zerottonove. L'uomo, dunque, sarà sottoposto ad un processo per direttissima.