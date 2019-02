Rissa su lungomare Trieste: si inseguono e si picchiano, danni alle auto

Follia a Salerno: due automobilisti, in autostrada, hanno iniziato un diverbio, da cui è nato un pericoloso inseguimento per le strade di Salerno, culminato con il danneggiamento delle auto in sosta e una zuffa all’altezza del Lungomare Trieste. Nella notte, come riporta Salernonotizie, un gruppo di giovani in marcia verso Salerno ed un automobilista, rivelatosi poi ubriaco si sono scambiati delle epressioni infelici: le due auto hanno dato il via ad un inseguimento, imboccando l’uscita ‘Salerno Nord’ e proseguendo la loro corsa ad alta velocità, causando anche diversi danni a veicoli in sosta lungo via Pio XI e sul trincerone.

La rissa

L’inseguimento è terminato sul lungomare Trieste all’altezza di una nota pizzeria: i protagonisti dell'increscioso episodio hanno dato il via ad una rissa con oltre 20 ragazzi, tutti di Nocera e Mercato San Severino, con amici che si erano aggiunti all’inseguimento dell’una e del’altra vettura. Sul posto i Carabinieri: si indaga.