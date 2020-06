Palinuro, "Non rompere il caxxx": insulti a un diversamente abile da un automobilista incivile

"Non rompere il caxxx, inutile che fai così! Prendi la targa e andate a fare in cxxx!". Sono queste le parole scagliate contro Christian Durso, un ragazzo che si sposta in carrozzina elettrica e che, la mattina di venerdì, a Palinuro, frazione di Centola, in via Acqua dell'Olmo, stava cercando un posto auto riservato ai diversamente abili per andare al mare insieme alla madre.

Il fatto

Un incivile aveva parcheggiato sul posto riservato ai diversamente abili: Christian D'Urso, dunque, ha chiamato in causa un ausiliario che, a sua volta, ha allertato i vigili, i quali però gli gli hanno riferito di non poter intervenire essendo a due funerali. Il giovane sulla sedia a rotelle ha, dunque, contattato i carabinieri, che osservano come la polizia municipale dovrebbe essere richiamata per intervenire d’urgenza. Tuttavia, i vigili hanno ribadito di essere impossibilitati a raggiungere il giovane: i carabinieri, così, sono intervenuti sul posto, ma solo dopo l'arrivo del proprietario della vettura che, senza ammettere le proprie colpe, ha insultato Christian e la madre, ribadendo che "Non è corretto fare tutto questo casino con tanti posti liberi che ci sono!". Tanta amarezza per l'accaduto che è rimbalzato anche sui media nazionali.