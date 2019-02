Insultò Alba Parietti su Facebook, pagherà multa per diffamazione

Per la procura di Nocera diffamò la celebre showgirl Alba Parietti, con degli insulti condivisi attraverso il suo profilo Facebook, e diretti all'ex opinionista nata a Torino.

La condanna

A distanza di tre anni, per lei è stato emesso un decreto penale di condanna, e cioè una pena pecuniaria, di 280 euro. Il reato è quello di diffamazione, consumato nel 2015, con la posizione della ragazza, residente nell'Agro nocerino, valutata insieme a quella di altri utenti, dai tribunali competenti. Anche loro denunciati a piede libero dalla showgirl per il medesimo reato. Nei commenti, dal contenuto impronunciabile, la ragazza aveva offeso il decoro e l'onore della Parietti, facendo pesanti insinuazioni su come avrebbe ottenuto successo.