Amalfi: manifestazioni d'interesse per un posto per istruttore contabile presso il Comune

Un posto di istruttore contabile presso il comune di Amalfi a tempo indeterminato e con contratto a tempo pieno. Sarà individuato nell’ambito dell’avviso di manifestazione di interesse emesso dal responsabile dell'ufficio finanziario e pubblicata da ieri sull’albo pretorio. La procedura attivata è quella dell’utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in corso di validità, approvate da Comuni o Città Metropolitana appartenenti alla Regione Campania, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Contabile - cat. C. L'equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo professionale di Istruttore Contabile - cat. C oggetto della presente selezione viene verificata anche sulla base dei requisiti richiesti. Per accedere alla selezione basterà essere in possesso anche di diploma quinquennale di ragioniere e perito commerciale o perito aziendale o analista contabile o altro diploma di maturità tecnico commerciale. Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso dei suddetti diplomi hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello in scienze dell'economia e della gestione aziendale, o in scienze economiche ; diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio o economia aziendale; laurea magistrale in scienze dell'economia o scienze economico-aziendali; laurea specialistica in scienze dell'economia o scienze economico-aziendali. Le valutazioni terranno conto anche di altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.

Le manifestazioni di interesse, da presentarsi obbligatoriamente su apposito modulo scaricabile dall'albo pretorio del Comune di Amalfi, dovranno contenere tra le altre cose indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti oltre al profilo professionale e categoria per i quali la graduatoria è stata formata. Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 09/07/2020 tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso vale la data di arrivo al protocollo dell'Ente), con consegna diretta al Protocollo del Comune di Amalfi, a mezzo PEC al seguente indirizzo: amalfi@asmepec.it. La manifestazione di interesse che provenga da casella PEC sarà accettata se ad essa verrà apposta la firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato e sia in corso di validità; b) se sia stata sottoscritta anche non digitalmente purché sia corredata dalla scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità; indicando, indipendentemente dalle modalità di presentazione, il codice “ISTRCON2020”. Si rammenta inoltre che la graduatoria di appartenenza deve essere valida al momento della presentazione al protocollo dell’istanza di partecipazione.