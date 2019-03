Janus Rives continua il suo viaggio per il mondo: tappa a Castellabate

Janus River fa tappa, dopo Sapri, a Santa Maria di Castellabate. L'ottantaduenne di origini polacche, ma italiano di adozione, dal 1 gennaio del 2000 ha deciso di abbandonare la sua vita e di iniziare un viaggio in bicicletta che non ha ancora interrotto. Questo suo peregrinare lo ha portato, praticamente, in tutto il mondo: dalle Canarie a Barcellona, passando per l'Europa ed arrivando fino in Siberia il suo viaggio ancora non è finito.

La visita

Dal 2016 è tornato in Italia e due giorni fa è arrivato nel paese di “Benvenuti al Sud”. Ad accoglierlo gli appassionati di ciclismo dell’associazione Cilento Mtb e diversi cittadini con i quali si è trattenuto a parlare. Poi si è soffermato a degustare i piatti tipici della zona. Il suo obbiettivo è darrivare a Roma per maggio e poi spingersi in Sud America, ma il suo vero obbiettivo è quello di arrivare in Cina nel 2028, all'età di 91 anni, per entrare nello Stadio Olimpico durante la Festa Nazionale.