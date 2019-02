"L'arte della relazione": il seminario gratuito a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'arte della relazione

A Salerno, il 9 marzo 2019, si svolgerà presso il centro Maieutica, la presentazione di un progetto innovativo e unico nel suo genere. L’iniziativa, proposta dall’artista e psicologa in formazione presso la Federico II Alice Giacomini e realizzata in collaborazione con il centro, consiste in un percorso che prevede l’utilizzo della tecnica artistica dell’acquerello per indagare il propio modo di relazionarsi con se stessi e con gli altri.

L’acquerello è una tecnica molto complessa a causa del suo ...”carattere” indomabile che è la causa del lungo apprendimento, ma che, allo stesso tempo, lo rende particolarmente adatto a trasformare in chiave visiva tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto con l’altro (il linguaggio che si usa, come lo si usa, le varie incomprensioni e come risolverle ecc.) . Ai partecipanti non si richiede nessun livello tecnico poiché la finalità del corso non sarà quella di diventare dei grandi artisti ma di relazionarsi “ad arte”. Per il seminario del 9 la partecipazione è gratuita , seguiranno a questo altri 6 incontri dai posti limitati (solo 10) i cui costi e orari verrano specificati il giorno della presentazione. Si richiede cortesemente a chi avesse intenzione di assistere il 9 la prenotazione via Facebook : artepsiche alice giacomini, altrimenti chiamando o inviando un messaggio su WhatsApp al numero: 3292671844(Alice)