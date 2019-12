La Bcc e il presidente Amedeo Manzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Cura di Valentina Busiello Eccellenza, la BCC il Presidente Amedeo Manzo. L’Eccellenza. La BCC di Napoli il Presidente Amedeo Manzo, apre il sipario ad un delicato brindisi di auguri natalizi, nell’elegante Palazzo San Teodoro, le splendide sale aperte agli amici della stampa e ai fedelissimi della BCC di Napoli. Scatti fotografici, interviste, e brindisi per tutti, le dichiarazioni del Presidente Manzo, dice: L’anno 2019, è stato molto importante per la nostra Banca, siamo riusciti ad individuare un driver importante “quello del sostegno ai giovani, alle startup, a coloro che dopo essere riusciti a creare un percorso di studio ed aver generato la propria impresa, hanno formato una piccola impresa”. Quest’anno abbiamo finanziato 110 startup, di cui il 50 per cento sono innovative, creando 3000 posti di lavoro, creando occupazione, ma soprattutto la speranza per tante persone di poter rimanere sul territorio. “Startup non significa soltanto giovani” ci sono anche aziende che si sono rigenerate, 50 enni che hanno perso il posto di lavoro ed hanno creato un’impresa, questo significa creare quell’aspirale positiva, di energia, di fatti, ma anche di carattere economico, perche’ senza un equilibrio, senza un modello inclusivo, economico, non ci puo’ essere benessere. Attraverso la nostra modesta attivita’, riusciamo a donare un sorriso a chi vuole comprare una casa, chi la vuole ristrutturare, ad un giovane che deve aprire un proprio laboratorio, oppure anche una Nave che deve essere varata, questo è “il modello delle Banche in mezzo alla gente”. Sono stato lo scorso lunedi’ presso l’ Università Antonianum, (la Pontificia Università, cattolica dei Frati minori francescani con sede a Roma), convocato dal Papa, per il modello di ecologia inclusiva, e tra i temi che sono venuti fuori, c’è stato quello del Rating umano, cioè, fare credito con rispetto e con rigore, ma mettere al centro l’uomo, parlare con le persone, e verificare che, molto spesso l’aspetto quantitativo non è l’unico elemento individuato nel presente, ma c’è un’aspetto qualitativo dato dalle informazioni, dalla storia e perche’ no, anche dai progetti. La Banca di Credito Cooperativo di Napoli, e’ stata chiamata a registrare un proprio contributo che sara’ inserito nel programma dell’evento internazionale “L’economia di Francesco”, promosso dal Santo Padre, e in programma ad Assisi nel marzo 2020. Giovanni Lombardi Gruppo Industriale Tecno, President and Founder, dice: Sono Presidente del Borgo di Capodimonte, modestamente ed orgogliosamente, proprio perche’ penso che “uno dei driver, dei territori del Meridione possa essere e debba essere, la cultura”. Come Presidente dell’advisory board del Museo e Real Bosco di Capodimonte, abbiamo organizzato questo gruppo, questo comitato di Industriali, un comitato consultivo che affianca il Direttore Bellenger di Capodimonte, nelle strategie culturali. Io, volutamente ho portato la Apple Academy all’interno di Capodimonte, finanziando alcuni locali, per fare in modo che dentro Capodimonte, la Apple abbia creato una propria fondation, e in questo modo si realizzano dei corsi indirizzati per ragazzi che creano delle Up per il Museo. Al Palazzo San Teodoro, abbiamo avuto l’onore di ospitare il Presidente Amedeo Manzo della Banca BCC di Napoli, ed e’ per me stato un grande onore e piacere, poiche’ il Palazzo San Teodoro e’ un elegante e storico palazzo, organizzato come sede culturale con il Gruppo Industriale Tecno, il quale presiedo volutamente, ed aperto alla citta’ per eventi come questi, per fare arrivare un messaggio “che esiste un’altra Napoli, un’altra Campania, un altro Meridione, fatto di innovazione e di assoluta eccellenza”. Al piacevole brindisi, e’ stata presente tutta stampa d’eccellenza della Campania, dalle testate giornalistiche piu’ importanti, al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il Vice Presidente Mimmo Falco Presidente Corecom, e le personalita’ d’eccellenza della Campania.

