La Santa Reliquia di Sant'Antonio da Padova ad Altavilla

Domenica 17 marzo 2019 arriverà ad Altavilla la Reliquia di Sant'Antonio da Padova. Sarà portata in processione per le vie del paese e in serata raggiungerà il Convento San Francesco dove vi resterà definitivamente. E' un evento eccezionale per gli altavillesi, sempre devoti a Sant'Antonio, che nel 1799 ridusse in 13 pezzi la colubrina dei sanfedisti ebolitani che assiedavano Altavilla dopo l'adesione alla Repubblica Partenopea. Padre Arlei Tobar, parroco vocazionista di Altavilla, si è impegnato fortemente affinchè una Santa Reliquia di Sant'Antonio da Padova fosse assegnata anche ai cittadini altavillesi.



Bruno Di Venuta