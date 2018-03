Laboratorio eperenziale "attraverso lo specchio" in casa Gini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ognuno di noi si guarda ogni giorno allo specchio....ma davvero è la propria immagine reale quella che vede? A tale proposito, Domenica 18 Marzo, dalle ore 18.30, Casa Gini ospita un incontro interattivo con la dott.ssa Ilaria Corleto, psicologa psicoterapeuta, sul tema dello specchio, per scoprire il mondo che si cela dietro l'immagine di sé e dietro il modo in cui ci sentiamo visti all'interno delle nostre relazioni sentimentali e sociali. Non é un convegno, è una cosa molto più carina! Il laboratorio esperenziale sarà accompagnato da un gustoso dolce fatto in casa e da una tazza di tè. Il contributo è un'offerta libera a partire da 8€ ed è necessaria la prenotazione causa posti limitati. Per info e prenotazioni: 3409066128.