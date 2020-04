Allarme furti: raid nelle case, mentre i proprietari fanno la spesa

Allarme furti nelle frazioni collinari di Salerno. Le segnalazioni giungono da Cappelle: i residenti denunciano una serie di furti compiuti negli appartamenti.

I dettagli

I raid (i ladri non hanno ancora un volto) sono stati commesi mentre i proprietari delle case prese di mira sono impegnati nell'approvvigionamento di beni di prima necessità. Sono stati portati via oggetti in oro e contanti. Gli abitanti chiedono ai vigili urbani e alle forze dell'ordine di rafforzare i controlli. Pare che i ladri si fingano operai impegnati nel servizio manutenzione dell'ascensore. In questo modo prendono nota delle abitudini dei condomini ed effettuano il blitz quando le famiglie sono al supermercato oppure in farmacia.