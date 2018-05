Furti ad Auletta: rubate auto e attrezzature agricole

Raffica di furti ad Auletta. I ladri sono entrati in azione nelle contrade Scaffa e Ponte Colonna. Hanno agito in piena notte, hanno preso di mira tre abitazioni e portato via alcune auto modello Fiat, decespugliatori e motoseghe. Poche ore fa, a Montesano sulla Marcellana, erano stati rubati una jeep e attrezzi da piastrellista. Indagini in corso per capire anche se ci sono collegamenti tra i colpi messi a segno.