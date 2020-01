Ladri in azione ad Eboli: i banditi rubano una cassaforte

Hanno agito in prima serata, nonostante in casa ci fossero i due figli del proprietario: ladri in azione ad Eboli, ieri sera in località Santa Croce. Come riporta il quotidiano la Città, i banditi sono entrati in una villa e hanno portato via la cassaforte che conteneva oggetti preziosi.

L'amara sorpresa

Chi era in casa si è accorto della presenza dei ladri solo quando i malviventi hanno lanciato la cassaforte dal balcone, dandosi alla fuga. Indagano i carabinieri. Pare che uno dei ladri abbia agito a volto scoperto e che gli altri due indossassero un cappellino con visiera.