Piede di porco e tenaglie nel furgone: la Polstrada denuncia due ladri rumeni

Sulla carreggiata sud dell’A2, poco prima dello svincolo di Pontecagnano Faiano, la Polstrada ha bloccato un furgone con due persone a bordo. Dal successivo controllo, i due occupanti risultavano essere cittadini rumeni, P.A. di anni 30 e A.I. di anni 32, entrambi con precedenti di polizia.

I controlli

A seguito della perquisizione, sono stati rinvenuti all’interno dell’abitacolo oggetti utilizzati per compiere furti: grossa mazza di ferro, una grossa tronchese, un piede di porco, cacciaviti, tenaglie, taglierini e un grosso coltello da cucina. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati e i due cittadini rumeni denunciati in stato di libertà per detenzione di armi e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di strumenti di effrazione. Il furgone è stato sottoposto a sequestro perché privo di assicurazione ed il conducente contravvenzionato perché senza patente.