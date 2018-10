Nascondeva in casa munizioni illegali: arrestato 25enne a Laureana Cilento

Un 25enne di Laureana Cilento è stato arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di vario munizionamento.

Il blitz

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione i carabinieri di Perdifumo e Torchiara hanno rinvenuto 58 munizioni da caccia di vario calibro, una cartuccia a palla, due a pallettoni e due cartucce calibro 9 da guerra. Le munizioni sono state sequestrate per gli accertamenti balistici, mentre il 25enne, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, è stato sottoposto gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi presso le aule del Tribunale vallese.