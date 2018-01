Disagi sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno: rallentamenti per lavori fino a marzo

Disagi sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, nel tratto compreso tra Cava De’ Tirreni e Salerno, per via di un cantiere di manutenzione straordinaria del viadotto “S. Eremita”, che interessa la carreggiata sud verso Salerno. Fino a fine marzo, è prevista una riduzione di carreggiata, da due ad una corsia, con interdizione al traffico della corsia di marcia lenta.

I lavori

Possibili code e rallentamenti, dunque, dal lunedì al giovedì dalle ore 7 alle ore 10:30 e dal venerdì alla domenica dalle ore 17 alle ore 22. In previsione di un possibile incremento dei tempi di attesa in corrispondenza dell’entrata della stazione autostradale di Cava de’ Tirreni, Autostrade Meridionali consiglia, per chi è diretto verso Salerno, di entrare in A3 alla stazione di Salerno. Per ulteriori informazioni: 840.04.21.21