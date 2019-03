Lavori alla condotta idrica: a Salerno manca l'acqua per due giorni

Mancherà l'acqua in città per due giorni. Salerno Sistemi Spa comunica, infatti, che sospenderà l’erogazione idrica domani 20 marzo dalle ore 11.00 alle ore 15.00, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Casale “Giovi” altezza civico numero 7.

Strade coinvolte

Rubinetti a secco in via Casale, via Casale Sant’Antonio. Giovedì 21 marzo dalle ore 11.00 alle ore 16.00, interventi di manutenzione straordinaria in Via Luigi Cacciatore incrocio con Via Zara. Mancherà acqua in via Zara, via Nizza, civici da 78 ad 86 - solo numerazione pari - , via Rosario Macchiaroli, via Luigi Cacciatore, nel tratto compreso tra via Carucci e via Zara, via Torre, via Giovan Battista Mazzara.