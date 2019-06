Messa in sicurezza su due strade provinciali, ad Agropoli: lavori per 100mila euro

Al via, a settembre 2019, i due interventi sulle arterie provinciali nel Comune di Agropoli, per circa 100mila euro. Si tratta della messa in sicurezza prevista sulla SP 278 che collega Agropoli con la vicina Paestum. In questo caso sono stati stanziati, tramite lo strumento dell’Accordo quadro, dalla Provincia di Salerno, 52.942,55 euro per interventi che saranno concentrati dal km 4,100 al km 5,600.

La gara

La procedura di gara è stata già indetta e nel giro di qualche settimana dovrebbe esserci l’aggiudica. Il via ai lavori è previsto nel mese di settembre 2019. Stesso discorso anche per la SP 184, che collega via San Francesco (nei pressi del convento) con la baia di Trentova. In questo caso, i fondi messi a disposizione sono 44.136,86 euro. In entrambi i casi, gli interventi consistono nel livellamento e recupero del fondo stradale con stesa di nuovo asfalto. E’ stata poi operata da parte dell’Ente un’altra richiesta di 250.000 euro per la messa in sicurezza strutturale di quest’ultima, soggetta a problematiche legate al dissesto idrogeologico, in attesa di riscontro.

Parla il sindaco Adamo Coppola