Liceo Tasso: tutto pronto per la consegna dei lavori di ripristino delle facciate

Si terrà lunedì 17 giugno, alle 10:30, presso la sede del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno, in piazza san Francesco, la cerimonia di consegna dei “lavori di ripristino delle facciate interne del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno”. Saranno presenti il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Antonio Sagarese e il dirigente del settore Patrimonio e Edilizia scolastica dell’Ente, Angelo Michele Lizio. Inoltre interverranno Il sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, la vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione comunale, Eva Avossa, il consigliere regionale Franco Picarone e il deputato Piero De Luca.

“L’intervento, la cui spesa complessiva ammonta a 300.000 euro è stato reso possibile grazie alla messa a disposizione da parte della Regione Campania delle economie dei mutui Cassa Depositi e Prestiti. L’onere dell’ammortamento del finanziamento, infatti, è posto a carico della Regione Campania. I lavori consistono soprattutto nel ripristino delle pareti con il rifacimento degli intonaci in corrispondenza delle facciate della corte interna e nella riparazione degli infissi con sostituzione delle vetrate.

Proseguono i lavori programmati dalla Provincia di Salerno per l’aumento dei livelli di sicurezza delle nostre scuole. Ringrazio per questo la Regione Campania, in particolare il suo Presidente On. Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ricadono su tutto il nostro territorio e che ci permettono di garantire la sicurezza e il diritto allo studio per i nostri ragazzi”.