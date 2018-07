Imprevisto durante i lavori, black out sul Corso Garibaldi

Disagi a Salerno, stamattina: una delle imprese che sta lavorando alla costruzione della rete in fibra ottica a Salerno, per conto di Open Fiber, ha inavvertitamente tranciato un cavo di bassa tensione, sul Corso Garibaldi 161. Black out, dunque, per due edifici e un semaforo nei pressi dell’area.

L'intervento

Immediata, la comunicazione alla Società proprietaria del cavidotto per il ripristino dell’energia elettrica: la polizia municipale, intanto, si è attivata per la gestione del traffico, risparmiando altri disagi alla cittadinanza. La situazione è rientrata. "Open Fiber – si legge in una nota – si scusa con i cittadini di Salerno per aver causato il disservizio e assicura di aver messo in atto tutte le procedure necessarie al fine di risolvere la situazione nel minor tempo possibile".

I lavori

Come è noto, Open Fiber sta realizzando a Salerno un’infrastruttura interamente in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra stesa direttamente dentro abitazioni e uffici) per portare connessione ultraveloce in 44mila unità immobiliari del comune campano, con un investimento di circa 15 milioni di euro interamente a carico dell’azienda.