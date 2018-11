Nuovo infopoint turistico alla stazione di Salerno, i lavori in piazza Vittorio Veneto

Sorgerà in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione di Salerno, un nuovo infopoint per accogliere i turisti (vedi foto del progetto in basso ndr).

Lavori in corso, dunque, in città: con l'imminente accensione delle Luci d'Artista verrà attivato anche il servizio che darà il benvenuto e potrà orientare i visitatori approdati nel nostro territorio. Curiosità.

Foto di Antonio Capuano



Gallery