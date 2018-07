Parte il restyling del lungomare nella zona orientale di Salerno

Una parte del lungomare della zona orientale di Salerno cambierà volto. Questa mattina l’assessore comunale all’urbanistica Mimmo De Maio ha incontrato i proprietari dell'area delle ex giostrine (eredi De Marco) per concordare la bonifica e il successivo intervento di riqualificazione.

I dettagli

Intanto – fa sapere l’assessore su Facebook – è stata risistemata la scala di collegamento alla sottostante spiaggia libera per consentirne l'accesso in sicurezza. “Ho verificato – spiega Di Maio - l'avvio dei lavori di bonifica del casotto di proprietà di Rfi (società delle Ferrovie dello Stato) che dopo nostra diffida sono in corso di esecuzione. Con i proprietari dell'ex Ostello ci siamo incontrarti qualche settimana fa in sede di Commissione Urbanistica per verificare il programma di riqualificazione dell'immobile dagli stessi elaborato. Un primo significativo segnale, propedeutico alla riqualificazione complessiva di tutto il lungomare della zona orientale”

