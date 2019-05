Fondi Campania: al via i lavori sulla SP 430 a Roccagloriosa e Montano Antilia

Continua, l’attività di messa in sicurezza in tutto il territorio da parte della Provincia di Salerno. Nei prossimi giorni inizieranno due interventi sulla SP 430. Nel comune di Roccagloriosa, è previsto l’avvio ai “Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 430 nel comune di Roccagloriosa - Interventi urgenti di Protezione Civile”. L’opera è finanziata dalla Regione Campania con fondi POR FESR CAMPANIA 2014/2020, per l’importo di 600 mila euro.

A Montano Antilia

Contemporaneamente, presso il comune di Montano Antilia, si procederà all’avvio dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza dello smottamento a valle della sede stradale lungo la S.P. 430, nei pressi dello svincolo di Massicelle nel comune di Montano Antilia”. Anche in questo caso l’opera è finanziata dalla Regione Campania con fondi POR FESR CAMPANIA 2014/2020, per l’importo di 680mila euro.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese