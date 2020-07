Montesano sulla Marcellana: al via i lavori per la pavimentazione

Al via i lavori sulla SP 144, a Montesano sulla Marcellana. Nelle prossime ore la Provincia di Salerno parte l'intervento sul tratto dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+000. “L’intervento - ha detto il presidente della Provincia, Michele Strianese - ricade nel territorio di Montesano sulla Marcellana, per lavori di messa in sicurezza con lavori di pavimentazione, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. L’avvio del cantiere è previsto per domani 16 luglio e il termine per il 14 agost. L’importo è di 50.699,53 euro".

L'annuncio di Strianese