Lavori al palazzo delle Poste Centrali: spunta il giardino con vista mare

Proseguono senza sosta i lavori al Palazzo della Poste Centrali di Salerno. Dopo il completamento del restauro delle facciate esterne si inizia con l’arredamento. Chi alza lo sguardo verso l’alto passeggiando su via Lungomare Trieste, infatti, non può fare a meno di notare come stia nascendo, un po’ alla volta, il giardino con vista mare sulla grande terrazza dello storico edificio salernitano.

Il progetto

La consegna definitiva è prevista per la primavera del 2018. A svolgere i lavori, come è noto, la Rainone Real Estate su progettazione di L22. Lo storico palazzo contemplerà, dunque, unità residenziali e solo al piano rialzato spazi per uso terziario e commerciale, mentre al piano semi-interrato si prevedono i locali tecnici e condominiali, le cantine e 3 spazi commerciali. Cresce la curiosità.

Foto di Antonio Capuano

Gallery