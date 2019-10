Montecorvino Pugliano: al via i lavori per la realizzazione del primo asilo comunale

Al via, questa mattina, giovedì 17 ottobre, i lavori per la costruzione del primo asilo comunale di Montecorvino Pugliano. L’edificio scolastico sorgerà nei pressi della ex Lottizzazione Franzese, in località Bivio Pratole. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 700mila euro ed è stato ottenuto dal Comune di Montecorvino Pugliano nell’ambito del POR FESR 2014/2020 Asse 8 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.1. La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la “FMC Coppola” e dovrà terminare i lavori entro 150 giorni lavorativi.

Parla il sindaco Alessandro Chiola