Sicurezza stradale, chiuso per un mese il ponte Torrente Asa a Pontecagnano

E' stato chiuso al traffico veicolare della SP 175 al km, il ponte sul Torrente Asa, nel Comune di Pontecagnano Faiano, per 1 mese. L'ordinanza provinciale è finalizzata a far svolgere le opportune indagini per la valutazione di sicurezza strutturale, consentendo unicamente il transito ciclopedonale sul ponte in legno, posto parallelamente a valle del ponte in questione.

Le disposizioni

E’ stato istituito come percorso alternativo preferenziale, nei due sensi di marcia, la SP417 “Aversana” dal km 0+000 al km 4+300 e la SP 173, tra il km 3+800 ed il km. 5+200. Tale chiusura, dunque, è necessaria per consentire l’effettuazione delle indagini, le prove necessarie e la progettazione di eventuali interventi a farsi per la completa messa in sicurezza del ponte e al fine di consentire il passaggio del traffico veicolare.

L'accordo

Le indagini, le prove e l’eventuale progettazione delle opere saranno affidate al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno. Infatti il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia, il 20 settembre, ha avviato con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università, un accordo di collaborazione per le attività di valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti di competenza della Provincia.