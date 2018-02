Lavori sulle strade, disagi anche nel salernitano: l'avviso dell'Anas

Diversi disagi per gli automobilisti, per lavori, come avvisa l'Anas. In particolare, sulla Tangenziale di Salerno, è previsto il restringimento della carreggiata in direzione di Pontecagnano, per la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione.

Il provvedimento

Fino al prossimo mercoledì 21 febbraio, tra le ore 9 e le ore 17.30, ad esclusione delle giornate di sabato e domenica, è attivo il restringimento della carreggiata sud, in direzione di Pontecagnano, tra il km 58,700 ed il km 61,200. Si raccomanda prudenza.