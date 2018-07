Le gemelle de masi al Premio Charlot 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un altro traguardo per le gemelle della danza, i due talenti Ginevra e Virginia De Masi, che si esibiranno nel corpo di ballo guidato da Pina Testa nell’ambito del Premio Charlot 2018. L’attesa kermesse salernitana che premia la comicità italiana, quella elegante, sottile, esilarante, è ormai un evento imperdibile per chi vuole farsi strappare un sorriso. Quest’anno all’Arena del Mare, dal 21 al 28 luglio si festeggiano i trent’anni del premio. Tanti i nomi e i volti amati tra cinema, televisione e teatro che si avvicenderanno sul palcoscenico di Salerno: Vanessa Redgrave, Carlo Verdone, Piero Chiambretti, Serena Rossi, Rita Dalla Chiesa, Catena Fiorello, Simona Molinari, Michele Zarrillo oltre a tanti altri giovani talenti. Le gemelle De Masi performeranno insieme al corpo di ballo su due coreografie di Pina Testa in apertura e chiusura della serata di Gala del 22 luglio. «Nel mondo della danza si respira un’aria di magia che ci ha regalato sin da bambine tante piccole e grandi soddisfazioni – raccontano le gemelle- come questa serata che ci attende. Non sono mancati i sacrifici e ostacoli lungo questo splendido cammino che è ancora in salita, ma le difficoltà sono una sfida che fa parte del gioco». Il Premio Charlotte sarà trasmesso dalla Rai e su Radio2.