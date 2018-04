Lentiscosa, condotta idrica in amianto-cemento: via alla sostituzione

Questa mattina si è tenuto a Lentiscosa l’incontro tra i tecnici del Consac e l’Amministrazione Comunale di Camerota per la sostituzione della condotta idrica in cemento-amianto. Una soluzione richiesta dai cittadini di Lentiscosa per molti anni. Sul posto sono presenti il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, il vice sindaco Francesco Calicchio, e l’assessore Vincenza Perazzo.

Il sopralluogo

Insieme a loro anche alcuni cittadini che hanno dato la piena disponibilità a collaborare in quanto memoria storica e conoscitori delle strade del paese e dei tubi e degli impianti che lo attraversano. L’Amministrazione aveva annunciato, nel corso di un incontro pubblico tenutosi una settimana fa proprio a Lentiscosa, di voler avviare presto i lavori insieme al Consac. Oggi un primo sopralluogo per capire da dove si può iniziare ad operare.