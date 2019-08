Diagnosticato il linfoma di hodgkin all'arcivescovo emerito Moretti: "Mi sento in un mare di preghiere"

Toccante, la lettera scritta ai fedeli dall'Arcivescovo Emerito di Salerno-Campagna-Acerno Monsignor Luigi Moretti , per ringraziare tutti per la vicinanza e le preghiere nel momento difficile di salute che sta attraversando. Purtroppo, le condizioni di salute di Moretti risultano serie.

La lettera

"Carissimi Amici,

in questo momento di difficoltà sento il bisogno di ringraziare tutti e ciascuno per le preghiere e l'affetto mostratomi nei modi più diversi. Mi sento in un mare di preghiere.

Il Signore mi chiama a servire ancora la nostra chiesa con la preghiera e la partecipazione alla sua passione.

Gli chiedo di darmi la forza di vivere con fiducia e serenità la sua volontà.

Offro "questo speciale servizio" perché il Signore conceda il dono della Comunione, soprattutto tra i sacerdoti e ci conceda il coraggio di una testimonianza della Bontà di Dio che si manifesta nell'azione salvifica di Gesù.

Come qualcuno già sa, mi è stato diagnosticato un linfoma di hodgkin e come terapia sto affrontando un ciclo di chemioterapia.

Mi farà sempre piacere rendermi utile anche incontrandovi nella mia nuova casa presso la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.

Con amicizia e gratitudine

Don Luigi - Vescovo emerito"