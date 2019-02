Licenziamenti a La Città, i giornalisti incontrano l'arcivescovo Moretti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una delegazione dei giornalisti del quotidiano la Città ha incontrato questa mattina l'arcivescovo metropolita monsignor Luigi Moretti, che ha espresso viva preoccupazioni per il futuro dei dipendenti di una testata che per la terza volta in due anni si trova a subire le minacce di licenziamenti da parte della proprietà, nonostante i cospicui sacrifici economici accettati fino a questo momento. Monsignor Moretti si è detto anche in ansia per la continua precarizzazione del mondo del lavoro che va a incidere sulla serenità e sulla stabilità delle famiglie.

La redazione del quotidiano la Città ringrazia inoltre l'assessore al lavoro Sonia Palmeri che ha lanciato un appello alla società editrice affinchè torni sui suoi passi e utilizzi tutti gli strumenti a disposizione delle aziende in crisi per salvaguardare i livelli occupazionali e il prefetto Russo che si è fatto carico di sentire le parti e di lavorare per una mediazione. Oggi a Napoli, alle 14.30 il comitato di redazione incontrerà i rappresentanti della proprietà alla presenza del sindacato regionale.