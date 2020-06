"Linea Blu" torna nel Cilento: tour nell'area marina degli Infreschi e della Masseta

Le telecamere di Linea Blu tornano nel Cilento. Protagonista l'area marina protetta degli Infreschi e della Masseta. Donatella Bianchi, storica conduttrice del programma di Rai 1, è salpata dal porto di Camerota alla scoperta delle bellezze locali.

Il commento

“Ormai Camerota è tra le mete più ambite del panorama turistico nazionale - afferma il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - dopo lo spot girato nei giorni scorsi sulla spiaggia del Pozzallo, oggi le telecamere della Rai hanno raggiunto il porto naturale degli Infreschi, una vera e propria perla del Mediterraneo. Siamo felici di rivedere Donatella Bianchi e la sua troupe, ogni anno torna e spende sempre parole di elogio per la nostra terra. Linea Blu è una vetrina molto importante e Camerota non poteva non essere protagonista”.