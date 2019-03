Ruggi, tempi di attesa più lunghi per i ricoveri: i dati

Tempi di attesa più lunghi per le liste per i ricoveri effettuati al “Ruggi d’Aragona”. Come riporta Il Mattino, l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno registra dati preoccupanti: in particolare, da quelli relativi al secondo semestre del 2018 emerge un calo delle percentuali di interventi chirurgici effettuati nei tempi previsti.

I dati

I principali casi riguardano tumore all’utero, angioplastica, protesi d’anca e riparazione inguinale. Circa i day hospital di chemioterapie o visite relative al colon retto si potrebbe aspettare anche 30 giorni. Le uniche flessioni a livello di tempistiche effettuate sono quelle riguardanti il tumore all’utero e interventi o visite a esso connesse.